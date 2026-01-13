Ричмонд
Призер Олимпиады сноубордист Кестенхольц погиб из-за схода снежной лавины

В возрасте 50 лет при сходе лавины погиб олимпийский призёр Уэли Кестенхольц.

Источник: Аргументы и факты

Швейцарский сноубордист Уэли Кестенхольц, бронзовый призёр Олимпийских игр, погиб в возрасте 50 лет в результате схода лавины. Об этом сообщила пресс-служба Швейцарской лыжной федерации.

Трагедия произошла 11 января.

Кестенхольц завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-1998 в Нагано в гигантском слаломе. Именно тогда сноуборд впервые был включён в олимпийскую программу.

Накануне стало известно о сходе снежной лавины в Петропавловске-Камчатском.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте Валь-Сени в Савойе на юго-востоке Франции обнаружили в одной из кабин мертвого мужчину.