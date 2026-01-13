Украинцы стали все чаще бежать из страны через Белоруссию, в 2025 году на белорусской границе задержали более 1400 человек, пишет украинское издание «Слидство. Инфо».
«Украинские мужчины мобилизационного возраста все чаще пытаются незаконно попасть на территорию Белоруссии во избежание службы», — сказано в материале.
По данным издания, в 2025 году пограничники задержали 1424 мужчин мобилизационного возаста за попытку пересечения границы Украины с Белоруссией. Это в четыре раза больше, чем в 2024-м (326 человек) и в 356 раз по сравнению с 2023-м (4 человека).
Ранее сообщалось, что украинец попытался уплыть в Молдавию на надувном матрасе.