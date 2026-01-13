Украинцы стали все чаще бежать из страны через Белоруссию

По данным издания, в 2025 году пограничники задержали 1424 мужчин мобилизационного возаста за попытку пересечения границы Украины с Белоруссией. Это в четыре раза больше, чем в 2024-м (326 человек) и в 356 раз по сравнению с 2023-м (4 человека).