Apple собирается взвинтить цены в РФ впервые за 10 лет

После остановки официальных поставок техники Apple в Россию с весны 2022 года спрос сместился на параллельный импорт и вторичный рынок. Ранее аналитики «Авито» сообщали, что в 2025 году в одном из регионов РФ новые iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 подешевели на 23% и 19% соответственно, а эксперты прогнозировали возможный рост цен на iPhone и другую электронику в России к осени 2026 года на 25−30% из-за перебоев с поставками памяти.