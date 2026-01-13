Apple собирается взвинтить цены в РФ впервые за 10 лет

Apple намерена поднять цены на цифровые услуги в России.
Корпорация Apple в ближайшие месяцы впервые почти за 10 лет поднимет стоимость подписок на свои цифровые сервисы в России примерно на 19%. Об этом 13 января сообщает профильное издание iPhones со ссылкой на собственные источники в индустрии. Повышение коснется подписок на Apple Music, Apple TV, облачное хранилище iCloud и другие цифровые услуги компании, которые продолжают работать для российских пользователей несмотря на остановку официальных поставок техники с весны 2022 года.
«Apple рассматривает возможность повышения стоимости подписок для российских аккаунтов примерно на 19%», — сообщает iPhones. Издание уточняет, что речь идет о планах, которые должны быть реализованы в течение ближайших месяцев.
Источник iPhones уточняет, что обновленные цены в России могут синхронизировать с релизом нового сервиса Apple Health на базе искусственного интеллекта. Ожидается, что ИИ-платформа для мониторинга здоровья и рекомендаций по образу жизни станет частью экосистемы подписок и будет требовать дополнительной инфраструктуры и инвестиций. В компании, по данным медиа, стремятся унифицировать ценовую политику по ряду рынков, одновременно учитывая локальные налоговые изменения, в том числе повышение базовой ставки НДС.
После остановки официальных поставок техники Apple в Россию с весны 2022 года спрос сместился на параллельный импорт и вторичный рынок. Ранее аналитики «Авито» сообщали, что в 2025 году в одном из регионов РФ новые iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 подешевели на 23% и 19% соответственно, а эксперты прогнозировали возможный рост цен на iPhone и другую электронику в России к осени 2026 года на 25−30% из-за перебоев с поставками памяти.