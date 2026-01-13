Украина к концу рабочего дня не уведомила МВФ о платеже долга

Национальный банк Украины (НБУ) на конец рабочего дня 13 января по-прежнему не сообщил о перечислении 179,6 млн долларов (более 14 млрд рублей) в счет погашения кредита перед Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные НБУ.
Утверждается, что Украина должна была выплатить данную сумму не позднее минувшей ночи. При этом просрочка выплат по обслуживанию долга может сказаться на выделении новых траншей.
Ранее Украина не смогла вовремя заплатить Международному валютному фонду 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). Деньги должны были быть возвращены по ранее полученному кредиту.
Сайт KP.RU ранее писал, что в ближайшие три года Украина собирается тратить на обслуживание и погашение госдолга примерно 10% ВВП ежегодно.