Украина к концу рабочего дня не уведомила МВФ о платеже долга

Национальный банк Украины (НБУ) на конец рабочего дня 13 января по-прежнему не сообщил о перечислении 179,6 млн долларов (более 14 млрд рублей) в счет погашения кредита перед Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные НБУ.