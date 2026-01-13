Лукашенко раскрыл, что нужно сделать родителям в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 января, во время приема на Старый Новый год, раскрыл, что нужно сделать родителям в Беларуси. Подробности сообщает БелТА.
Глава Беларуси призвал в полной мере ощутить радость от по-настоящему зимней погоды, которая установилась в стране, ведь подобно случается не каждый год.
— К папам и мамам хотел бы обратиться и попросить их: вместе с детьми — в снег, на улицу! Пусть они запомнят эту зиму. Климат изменился, вы это знаете. И не факт, что в следующем году или еще когда-то будут такие прекрасные зимы, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Он заметил, что это настоящая зима, которую белорусам подарил Господь в канун Нового года и после него. Кроме того, президент оценил усилия белорусов в уборке снега из-за циклона Уллис-Френсис:
— Особенно мне понравился ваш порыв по снегоочистке нашей страны. Журналисты как-то в шутку подавали все это. Но в этой шутке есть доля правды, и немалая доля. Вот так мы должны быть всегда — едины. Не ныть, не стонать (такие были, конечно, немного, но были).
