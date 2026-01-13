Лукашенко раскрыл, что нужно сделать родителям в Беларуси

— Особенно мне понравился ваш порыв по снегоочистке нашей страны. Журналисты как-то в шутку подавали все это. Но в этой шутке есть доля правды, и немалая доля. Вот так мы должны быть всегда — едины. Не ныть, не стонать (такие были, конечно, немного, но были).