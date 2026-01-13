Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канада призвала своих граждан срочно покинуть Иран

Канадским гражданам нужно покинуть Иран прямо сейчас, если это возможно, заявили в Оттаве.

Источник: Аргументы и факты

Канадцам, находящимся в Иране, следует покинуть страну сейчас, если это возможно. Об этом сообщает канадское правительство.

«Вам следует покинуть Иран прямо сейчас, если это безопасно. Многие авиакомпании приостановили полёты в Иран и из Ирана, но есть возможность пересечь границу по суше. Сухопутные границы с Арменией и Турцией открыты, и владельцам канадских паспортов не требуется виза для въезда в данные страны», — говорится в сообщении.

Возможности Канады по оказанию консульских услуг в Иране в данный момент крайне ограничены, отметили в Оттаве.

Ранее с призывом срочно покинуть Иран выступил Государственный департамент США.

При этом американский президент Дональд Трамп призвал протестующих в Иране к захвату госучреждений. По его словам, «помощь уже в пути».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше