Канада призвала своих граждан срочно покинуть Иран

Канадцам, находящимся в Иране, следует покинуть страну сейчас, если это возможно. Об этом сообщает канадское правительство.
«Вам следует покинуть Иран прямо сейчас, если это безопасно. Многие авиакомпании приостановили полёты в Иран и из Ирана, но есть возможность пересечь границу по суше. Сухопутные границы с Арменией и Турцией открыты, и владельцам канадских паспортов не требуется виза для въезда в данные страны», — говорится в сообщении.
Возможности Канады по оказанию консульских услуг в Иране в данный момент крайне ограничены, отметили в Оттаве.
Ранее с призывом срочно покинуть Иран выступил Государственный департамент США.
При этом американский президент Дональд Трамп призвал протестующих в Иране к захвату госучреждений. По его словам, «помощь уже в пути».