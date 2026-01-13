Канада призвала своих граждан срочно покинуть Иран

«Вам следует покинуть Иран прямо сейчас, если это безопасно. Многие авиакомпании приостановили полёты в Иран и из Ирана, но есть возможность пересечь границу по суше. Сухопутные границы с Арменией и Турцией открыты, и владельцам канадских паспортов не требуется виза для въезда в данные страны», — говорится в сообщении.