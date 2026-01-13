«Не знаю, в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир»: Лукашенко высказался о 2026 годе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не знает, «в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир» в 2026 году. Об этом лидер белорусского государства заявил в ходе приема в Минске.
По словам Лукашенко, на сегодняшний день мир переживает непростое время, и текущие нынешние неожиданные события тяжело предугадать.
«Поэтому я вам искренне говорю: обладая массой информации, я не знаю, в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир. Я говорю “ошалевший мир” — не могу же я сказать, что мы одурели и ошалели», — сказал Лукашенко.
Он уточник, что под словом «мы» он имеет в виду руководителей государств, которые «порой не знают, что творят».
Ранее Лукашенко заявил о напряженной обстановке у границ республики и отсутствии признаков стабилизации ситуации.