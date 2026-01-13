Фермеры вывалили 30 тонн картофеля у стен парламента Франции в Париже

Французские фермеры вывалили 30 тонн картофеля рядом со зданием Национального собрания страны в Париже в знак протеста против торгового соглашения с южноамериканским общим рынком Меркосур. Аграрии на сотнях тракторов провели в столице акции протеста, направленные против соглашения с организацией. Об этом во вторник, 13 января, сообщила местная газета Le Parisien.
— Тридцать тонн картофеля было вывалено на мосту Согласия. Фермеры из (профсоюза — прим. «ВМ») FNSEA вывалили большое количество картофеля в двух шагах от Национального собрания, — передает газета.
12 января на улицы Нью-Йорка вышли около 15 тысяч медсестер, что стало их крупнейшей забастовкой в истории города. Участницы акции потребовали увеличить им заработные платы с учетом текущего уровня инфляции, сохранить и расширить места по борьбе с дефицитом кадров, а также внести в трудовые договоры пункты, которые защищают персонал от насилия на рабочем месте.
22 ноября 2025 года жители Кривого Рога собрались на митинг перед городским советом и перекрыли дороги, требуя решить проблему с графиками отключения света. Участники протеста назвали несправедливыми отключения электричества.