Как вернуться в форму после новогодних праздников: диетолог дала несколько советов

После новогодних застолий вернуться в форму поможет простая коррекция рациона. Диетолог София Кованова рекомендует заменить майонезные салаты и сладости на белое мясо с овощами и рисом. Об этом сообщает издание aif.ru.
Специалист пояснила, что главная задача — убрать из меню праздничные излишки. К ним эксперт отнесла алкоголь, сладости и салаты с майонезом, которые часто едят без ограничений.
Также Кованова предупредила, что резко переходить от обильной еды к голоданию — вредно и неэффективно. Гораздо разумнее плавно налаживать нормальный режим питания.
Специалисты затрагивали и тему популярных инъекционных препаратов для похудения. Хотя они помогают сбросить значительный вес, после отмены килограммы часто возвращаются.
Это подтверждает исследование Оксфордского университета. Его участники теряли около 15 кг, но в течение года после окончания курса в среднем набирали обратно 10 кг. Данные приводит 360.ru.
Сразу после праздников хирург Виктория Смирнова советует начинать работу над фигурой. В январе, по ее словам, стоит не худеть, а стараться удержать вес, внедряя основы здорового питания.
Смирнова уточнила, что в феврале и марте можно постепенно снижать калорийность рациона. Для этого нужно уменьшать простые углеводы и добавлять белок. Эти рекомендации приводит издание Life.ru.