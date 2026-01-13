Новогоднюю елку из Тюмени признали одной из лучших в стране

Елка-победительница из Тюмени украшена расписными деревянными игрушками (архивное фото).
Городская новогодняя елка Тюмени заняла третье место во всероссийском онлайн-конкурсе «Елка России в крупном городе». Итоги голосования 13 января подвели организаторы проекта «Города меняются для нас» в официальной группе во «ВКонтакте». Тюменский новогодний символ вошел в тройку лучших в стране по числу голосов пользователей.
«По результатам голосования победителями в номинации “Елка России в крупном городе” становятся: первое место — Санкт-Петербург (Кронштадт) — 268 389 голосов. Второе место у Тулы — 110 440 голосов. Третье место заняла Тюмень — 95 509 голосов», — говорится в сообщении проекта.
Тюмень выставила на всероссийский конкурс в номинации «Елка России в крупном городе» ремесленную елку. Новогодняя ель под названием «Тюмень — врата Сибири» установлена на улице Дзержинского. Композиция приурочена к 210‑летию со дня рождения поэта и прозаика Петра Павловича Ершова, создателя сказки «Конек‑Горбунок». На ремесленной ели размещены изделия декоративно‑прикладного искусства, выполненные тюменскими мастерами по мотивам этого известного произведения. Ранее поддержать тюменскую елку призывал глава города Максим Афанасьев.