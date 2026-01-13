Новогоднюю елку из Тюмени признали одной из лучших в стране

Тюмень выставила на всероссийский конкурс в номинации «Елка России в крупном городе» ремесленную елку. Новогодняя ель под названием «Тюмень — врата Сибири» установлена на улице Дзержинского. Композиция приурочена к 210‑летию со дня рождения поэта и прозаика Петра Павловича Ершова, создателя сказки «Конек‑Горбунок». На ремесленной ели размещены изделия декоративно‑прикладного искусства, выполненные тюменскими мастерами по мотивам этого известного произведения. Ранее поддержать тюменскую елку призывал глава города Максим Афанасьев.