В Молдове стабильно суровые морозы до минус 15 градусов: Пока будет солнце, но синоптики снова обещают снегопад — когда это произойдёт

Морозная погода сохранится и завтра 14 января. По всей территории страны ожидается преимущественно облачная погода. По данным синоптиков, дневные максимальные температуры будут колебаться около −4°C, а ночью столбики термометров опустятся до −15°C.
На севере страны днём температура не превысит −7°C, ночью ожидается до −15°C.
В центральных районах максимальная температура составит около −6°C, ночью — до −13°C.
На юге днём ожидается около −4°C, а ночью температура понизится до −11°C.
В столице днём будет около −5°C, ночью — порядка −12°C.
К четвергу, согласно прогнозам синоптиков, ожидаются осадки в виде снега по всей территории страны. Начнутся с ночи и продолжатся на протяжении всего дня. Также в эти дни на дорогах будет гололед, слабый туман и небольшой иней.