Экземпляр «Бесов» Достоевского выставят на торги за 1,2 миллиона рублей

Уничтоженный экземпляр «Бесов» Достоевского выставят на торги за 1,2 млн рублей.

МОСКВА, 13 янв- РИА Новости. Аукционный дом «Литфонд» в четверг проведёт первые в 2026 году торги, на которых выставят экземпляр уничтоженного издания «Бесов» Федора Достоевского, опубликованного в 1935 году, стартовая ставка составит 1,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома.

В «Литфонде» рассказали, что в четверг откроют свой аукционный год первым в этом году каталогом редких книг, автографов, фотографий и исторических документов.

«Центральное место в коллекции занимает одно из самых загадочных и мифологизированных изданий советской эпохи — роман Федора Достоевского “Бесы”, вышедший в 1935 году в издательстве Academia под редакцией и со вступительной статьей литературного критика Льва Гроссмана, а также с предисловием Петра Парадизова и офортами (гравюрами — ред.) Сарры Шор», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что речь идет о первом томе из планировавшегося двухтомного издания, которое было остановлено еще на стадии печати. Экземпляр напечатан без суперобложки, которая так и не была изготовлена. Как отметили в пресс-службе, формально книга подписана в печать 20 декабря 1934 года, однако тираж не вышел за пределы сигнальных экземпляров. После фельетона в газете «Правда» роман был публично заклеймен как «контрреволюционный», печать остановили, а отпечатанные экземпляры уничтожили.

«В результате книга сохранилась, по имеющимся данным, примерно в десяти экземплярах, что делает ее одной из величайших редкостей советской книжной культуры. На одном из прошлых аукционов “Литфонда” аналогичный экземпляр был продан за 3,4 миллиона рублей, а текущая ставка на предстоящих торгах составляет 1,2 миллиона рублей», — рассказали в аукционном доме.