Экземпляр «Бесов» Достоевского выставят на торги за 1,2 миллиона рублей

В пресс-службе пояснили, что речь идет о первом томе из планировавшегося двухтомного издания, которое было остановлено еще на стадии печати. Экземпляр напечатан без суперобложки, которая так и не была изготовлена. Как отметили в пресс-службе, формально книга подписана в печать 20 декабря 1934 года, однако тираж не вышел за пределы сигнальных экземпляров. После фельетона в газете «Правда» роман был публично заклеймен как «контрреволюционный», печать остановили, а отпечатанные экземпляры уничтожили.