Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Липецкая представительница ЛДПР попала в скандал из-за эротических снимков

Представительницу Либерально-демократической партии России (ЛДНР) из Липецкой области раскритиковали в социальных сетях из-за хвастовства удостоверением члена избирательной комиссии и откровенных снимков. Об этом во вторник, 13 января, сообщил Telegram-канал Baza.

Представительницу Либерально-демократической партии России (ЛДНР) из Липецкой области раскритиковали в социальных сетях из-за хвастовства удостоверением члена избирательной комиссии и откровенных снимков. Об этом во вторник, 13 января, сообщил Telegram-канал Baza.

Проблемы начались после того, как в Сети появилась фотография женщины, сделанная в администрации Задонского округа. Она несколько раз безуспешно пыталась избраться районным депутатом, и сейчас занимает пост в избирательной комиссии.

Этот статус, в сочетании с откровенным контентом в ее личных социальных сетях, вызвал вопросы среди общественности о ее профессиональной деятельности. Сама представительница ЛДПР не видит проблемы в откровенных снимках и даже гордится своей внешностью.

— Сидят там, например, Вася, Петя, Маня, которые ничего не делают и пьют пиво со своими бичами на лавке, и пытаются меня как-то оскорбить, понимаете? — передает слова женщины Telegram-канал.

Недавно губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев матом уволил главу района. Это случилось во время проверки местной школы, когда чиновники подошли к камню с разбитой мемориальной табличкой бойцам ВОВ. «Вечерняя Москва» собрала все инциденты с жесткими высказываниями губернатора и его участием в различных скандалах.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше