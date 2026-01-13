Ушел из жизни композитор Театра Образцова Николай Шамшин

«13 января на 52-м году жизни ушёл из жизни наш замечательный коллега, заведующий музыкальной частью Николай Евгеньевич Шамшин. Это горькая потеря для всех нас. Он был настоящим Маэстро, чьё творчество соединяло классику и джаз, а его музыка оживляла десятки кукольных героев», — говорится в официальном заявлении.