Эксперт по выживанию рассказал, как правильно выбрать одежду для мороза

В преддверии крепких морозов эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин объяснил, как правильно одеваться в холодную погоду. Его рекомендации приводит aif.ru.
Алешкин отметил, что в городских условиях люди постоянно сталкиваются с перепадами температуры. Поэтому он советует использовать трехслойную систему одежды. Первый слой — это термобелье, второй — флис, а третий — плотная куртка с ветрозащитой. Такая одежда эффективно сохраняет тепло и отводит влагу.
Эксперт подчеркнул важность теплой шапки, которая плотно прилегает к голове. Капюшон он рекомендует использовать только как дополнительную защиту от ветра.
Для рук лучше выбрать варежки, а не перчатки, так как в них теплее. Верхнюю одежду Алешкин советует покупать из легких мембранных материалов.
Он пояснил, что такие куртки хорошо защищают от ветра и не стесняют движений в транспорте. Меховые шубы, по его словам, тяжелее и могут плохо защищать от пронизывающего ветра.
Отдельно иммунолог Владимир Болибок предупредил об опасностях переохлаждения. Его комментарии приводит издание 360.ru. Врач сообщил, что резкий холод может спровоцировать обострение сосудистых заболеваний. Также он напомнил о существовании холодовой аллергии.
По словам Болибока, при внезапном охлаждении может развиться холодовая крапивница. Это состояние возникает как при контакте с ледяной водой, так и просто на морозном воздухе.