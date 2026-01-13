Диетолог Лазуренко: сахар в организме провоцирует воспалительные заболевания

Кстати, «углеводы полнят» — одно из самых стойких и вредных заблуждений в диетологии. Набор веса происходит не из-за какого-то одного нутриента, а из-за избытка общих калорий в рационе. Однако качество и количество углеводов действительно играют важную роль в том, как организм распоряжается энергией, пишет aif.ru.