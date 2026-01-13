Диетолог Лазуренко: сахар в организме провоцирует воспалительные заболевания

Врач-диетолог Наталья Лазуренко напомнила, чем грозит избыток сахара в рационе. Этот продукт — самый быстрый способ поднять уровень энергии. Но превышение потребления сахара в виде простых углеводов приводит к тому, что организм начинает накапливать уже не энергию, а жиры.
При малоподвижном образе жизни и нарушении углеводного обмена сладкое приводит к стремительному набору лишнего веса. А также провоцирует развитие многих заболеваний.
Например, приводит к состоянию предожирения или сахарному диабету.
— Сахар еще провоцирует неинфекционные воспаления, которые лежат в основе достаточно большого количества заболеваний. Например, остеоартрозы — нарушение функционирования опорно-двигательного аппарата, — поделилась диетолог с RT.
Кстати, «углеводы полнят» — одно из самых стойких и вредных заблуждений в диетологии. Набор веса происходит не из-за какого-то одного нутриента, а из-за избытка общих калорий в рационе. Однако качество и количество углеводов действительно играют важную роль в том, как организм распоряжается энергией, пишет aif.ru.
Более половины россиян не знают свой уровень сахара, несмотря на риск диабета. Сахарный диабет второго типа (СД2) продолжает оставаться неинфекционной эпидемией XXI века, пишет Газета.ru.