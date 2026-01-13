Ричмонд
Лукашенко высказался о пути «бешеного и ошалевшего» мира в 2026 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 13 января, признался, что даже он, обладая массой информации, не может предсказать, «в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир» в 2026 году.

— Я говорю «ошалевший мир» — не могу же я сказать, что мы одурели и ошалели. То есть мы, руководители государств, которые порой не знают, что творят, — передает слова главы белорусского государства Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко подписал указ, согласно которому 2026 год объявлен Годом белорусской женщины. По словам президента, такой выбор направлен на популяризацию роли женщин в сохранении и развитии общества.

До этого он заявил, что государствам, ответственным за геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, должен быть «предъявлен счет». При этом счет, по его словам, должен быть выставлен не в долларах.

Лукашенко ранее попросил журналистку не задавать ему «гадких вопросов» про его коллег из России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя Китая Си Цзиньпина.

