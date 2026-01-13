Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове в канун Старого Нового года раскупили вареники

Ростовчанам предлагают привезти вареники после Старого Нового года.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в канун празднования Старого Нового года местные жители столкнулись с проблемой с покупкой главного праздничного блюда — вареников. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказала читательница.

По словам женщины, она объехала ряд супермаркетов и не нашла в них вареников. После этого она решила воспользоваться онлайн-сервисами доставки. Но и там ее ждало разочарование. Везде были отметки либо «раскупили», либо «доставка завтра».

— Зачем мне завтра? Праздник то сегодня. Нам пришлось готовые заказывать доставкой из кафе. Но и там не все было в наличии, — поделилась читательница.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.