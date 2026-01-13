В Ростове в канун Старого Нового года раскупили вареники

В Ростове в канун празднования Старого Нового года местные жители столкнулись с проблемой с покупкой главного праздничного блюда — вареников. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказала читательница.
По словам женщины, она объехала ряд супермаркетов и не нашла в них вареников. После этого она решила воспользоваться онлайн-сервисами доставки. Но и там ее ждало разочарование. Везде были отметки либо «раскупили», либо «доставка завтра».
— Зачем мне завтра? Праздник то сегодня. Нам пришлось готовые заказывать доставкой из кафе. Но и там не все было в наличии, — поделилась читательница.
