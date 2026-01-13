Метеоролог Ильин: на Крещение в столицу придут морозы до −30 градусов

Метеоролог и синоптик Александр Ильин рассказал, какую погоду ждать в российской столице на Крещение Господне, 19 января.
Традиционно в это время приходят сильные морозы. Нынешний год не окажется исключением.
В ближайшие выходные, 17 и 18 января в Москве и Подмосковье не ожидается осадков. Днем столбики термометров опустятся до −13… −17 градусов, а в ночные часы мороз усилится до −15… — 20 градусов.
Непосредственно в крещенскую ночь ожидается от −15… −20 градусов.
— А с 21 по 24−25 января установится достаточно морозная погода с температурой воздуха −20… −30 градусов в зависимости от района Московской области, — отметил синоптик в беседе с 360.ru.
Температура в Москве в крещенскую ночь будет довольно низкой.
— Но это не рекорд для столицы. Самое морозное 19 января в Москве было зафиксировано в 1927 году: в этот день температура упала до −33°C, — сказала aif.ru ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
После Крещения и до конца января будет морозно, порой до — 30 градусов в ночные часы и −17… — 22 градуса днем.
Ранее. глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов напомнил, что россиянам, которые не закаляются регулярно, не следует участвовать в крещенских купаниях. Также заходить в холодную воду не стоит детям, пишет «Газета.Ru».
На улице в такую погоду легко получить обморожение. Первоначальные признаки легкой степени обморожения можно определить по побледнению кожи, а также возможными ощущениями онемения, покалывания и жжения. После того как начнется согревание, наблюдаются гиперемия и отек, пишет Царьград.