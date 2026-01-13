Новый тренер «Спартака» Карседо впервые обратился к болельщикам

Впервые после своего назначения на должность главного тренера московского «Спартака», Хуан Карседо обратился к фанатам красно-белых. Пресс-служба клуба опубликовала его обращение в своем Telegram-канале.
«Мы сделаем все, что в наших силах. Мы хотим, чтобы клуб был успешен, потому что вы этого заслуживаете. Нам нужно, чтобы вы гордились клубом. Спасибо болельщикам, скоро увидимся. Мы готовы к предсезонке», — подчеркнул он.
5 января «Спартак» официально объявил о назначении испанского специалиста Хуана Карседо на пост главного тренера. Соглашение с 52-летним тренером рассчитано до лета 2028 года.
11 ноября 2025 года «Спартак» прекратил сотрудничество с тренером Деяном Станковичем по взаимному согласию. Сербский специалист возглавлял московский клуб с начала сезона 2024 года. Под его руководством команда провела 64 официальных матча, одержав 37 побед, 10 раз сыграв вничью и потерпев 17 поражений.
На данный момент «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 29 очков после 18 сыгранных туров. От лидера чемпионата, «Краснодара», красно-белых отделяет 11 очков.