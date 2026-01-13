Трамп назвал хорошей идеей для американцев эвакуацию из Ирана

Президент США Дональд Трамп во вторник, 13 января, заявил, что эвакуация американцев из Ирана была бы «хорошей идеей». При этом дополнительных подробностей глава Белого дома не предоставил.
Во время выступления американского лидера в Детройте о вопросах экономики журналисты попросили его прокомментировать свои слова о помощи протестующим иранцам, которая «уже в пути».
— Вам придется самим разобраться в этом. Извините, — высказался Трамп, его процитировал портал Investing.com.
Ранее глава Белого дома призвал протестующих иранцев захватывать государственные учреждения, «продолжая борьбу». Он отметил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратятся «бессмысленные убийства» участников митингов. Также американский лидер объявил о введении 25-процентных пошлин на все государства, которые сотрудничают с Ираном.
9 января верховный лидер исламской республики Али Хаменеи заявил, что протестующие граждане Ирана действуют в интересах Дональда Трампа. По словам главы государства, некоторые «недальновидные» иранцы доверяют американскому лидеру и устраивают беспорядки, чтобы ему угодить.