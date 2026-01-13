Трамп назвал хорошей идеей для американцев эвакуацию из Ирана

Ранее глава Белого дома призвал протестующих иранцев захватывать государственные учреждения, «продолжая борьбу». Он отметил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратятся «бессмысленные убийства» участников митингов. Также американский лидер объявил о введении 25-процентных пошлин на все государства, которые сотрудничают с Ираном.