Суд Лондона обвинил капитана Мотина в бездействии перед столкновением судов

Суд Лондона обвинил капитана Владимира Мотина в бездействии перед столкновением судов в Северном море.

Источник: pexels.com

Капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина обвинили в том, что он не предпринял действий во избежание столкновения с танкером Stena Immaculate в Северном море. Об этом в суде Лондона заявил представитель обвинения, королевский адвокат Том Литтл.

«Несмотря на очевидный курс столкновения, обвиняемый не отклонился от него. Обвиняемый отвечал за навигацию судна. В тот момент он находился на мостике в одиночку в качестве вахтенного начальника. В конечном счете он ничего не сделал, абсолютно ничего, чтобы избежать столкновения», — приводит «Би-би-си» слова Тома Литтла.

Он также заявил, что Владимир Мотин не предпринял действий, несмотря на то, что «курс столкновения был очевиден, если смотреть с капитанского мостика», а до этого — на компьютерном оборудовании на мостике.

Отметим, 10 марта 2025 года контейнеровоз Solong столкнулся в Северном море со стоявшим на якоре танкером Stena Immaculate. Среди членов экипажа контейнеровоза было пятеро россиян, включая капитана. Никто из них не пострадал. В то же время один из моряков с Solong, филиппинец Марк Анджело Перния, пропал без вести.