Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Toyota и Kia зарегистрировали новые товарные знаки в России

Товарный знак Toyota зарегистрировали в РФ по 12 классу Международной классификации товаров и услуг.

Источник: istockphoto.com

Две крупные автомобильные компании, Toyota из Японии и Kia из Южной Кореи, которые ранее приостановили официальную продажу новых машин в России, оформили новые товарные знаки на территории Российской Федерации, следует из данных Роспатента.

Сведения о регистрации этих знаков были обнародованы в официальном издании ведомства сегодня, 13 января.

Товарный знак Toyota был зарегистрирован в рамках 12-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), охватывающего автомобили, а также компоненты и дополнения к ним.

Товарный знак Kia под названием «Kia connect diagnosis» получил регистрацию в 9-м и 42-м классах МКТУ. 9-й класс включает в себя программное обеспечение для проведения диагностики транспортных средств, а 42-й — сервисы, связанные с предоставлением облачных решений для дистанционного контроля и анализа состояния автомобилей.

Ранее сообщалось, что Mercedes зарегистрировал товарный знак в России.