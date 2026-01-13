Toyota и Kia зарегистрировали новые товарные знаки в России

Товарный знак Kia под названием «Kia connect diagnosis» получил регистрацию в 9-м и 42-м классах МКТУ. 9-й класс включает в себя программное обеспечение для проведения диагностики транспортных средств, а 42-й — сервисы, связанные с предоставлением облачных решений для дистанционного контроля и анализа состояния автомобилей.