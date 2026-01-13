Toyota и Kia зарегистрировали новые товарные знаки в России

Две крупные автомобильные компании, Toyota из Японии и Kia из Южной Кореи, которые ранее приостановили официальную продажу новых машин в России, оформили новые товарные знаки на территории Российской Федерации, следует из данных Роспатента.
Сведения о регистрации этих знаков были обнародованы в официальном издании ведомства сегодня, 13 января.
Товарный знак Toyota был зарегистрирован в рамках 12-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), охватывающего автомобили, а также компоненты и дополнения к ним.
Товарный знак Kia под названием «Kia connect diagnosis» получил регистрацию в 9-м и 42-м классах МКТУ. 9-й класс включает в себя программное обеспечение для проведения диагностики транспортных средств, а 42-й — сервисы, связанные с предоставлением облачных решений для дистанционного контроля и анализа состояния автомобилей.
Ранее сообщалось, что Mercedes зарегистрировал товарный знак в России.