Компания GRU Space планирует построить первую гостиницу на Луне к 2032 году

Американская компания GRU Space объявила о планах построить первую в мире гостиницу на Луне к 2032 году. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Отмечается, что уже с 2029 года GRU Space намерена начать исследования и подготовку выбранного участка лунной поверхности для размещения отеля. Первая версия гостиницы будет представлять собой надувную конструкцию, полностью собранную на Земле. В ней смогут одновременно разместиться четыре человека на несколько дней. Компания рассчитывает, что такая структура сможет функционировать на Луне не менее 10 лет без необходимости капитального ремонта.
В дальнейшем GRU Space планирует укрепить надувные модули, построив вокруг них более прочный внешний каркас с помощью роботов и используя лунную почву. Этот вариант отеля, вдохновлённый архитектурой Дворца изящных искусств в Сан-Франциско, сможет принимать уже до 10 гостей.
Стоимость проживания в первом варианте отеля составит свыше 416 тыс. долларов за ночь, тогда как во втором — более 83 тыс. долларов за ночь.
Помимо гостиницы, компания намерена создать первую американскую лунную базу, включающую склады, дороги и другую физическую инфраструктуру. В перспективе GRU Space также планирует развивать присутствие на Марсе, хотя запуск первых миссий к Красной планете, по предварительным оценкам, начнётся не раньше 2030-х годов.
Уже сейчас желающие могут забронировать номер в будущей лунной гостинице через сайт компании или по электронной почте.