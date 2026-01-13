Компания GRU Space планирует построить первую гостиницу на Луне к 2032 году

Отмечается, что уже с 2029 года GRU Space намерена начать исследования и подготовку выбранного участка лунной поверхности для размещения отеля. Первая версия гостиницы будет представлять собой надувную конструкцию, полностью собранную на Земле. В ней смогут одновременно разместиться четыре человека на несколько дней. Компания рассчитывает, что такая структура сможет функционировать на Луне не менее 10 лет без необходимости капитального ремонта.