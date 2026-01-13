Нужно ли отказываться от десерта после еды: нутрициолог дал ответ

Отказ от десерта после еды не является обязательным для поддержания формы, если соблюдать разумные пределы. К такому выводу пришел тренер-нутрициолог Юрий Брабечан в беседе с «Газетой.Ru». По его мнению, сладкое не вредит, когда укладывается в суточную норму калорий и не заменяет основные приемы пищи.
Специалист пояснил, что десерты сами по себе не вредны при отсутствии медицинских противопоказаний. Сладкое, съеденное после основной трапезы, медленнее повышает уровень глюкозы и лучше усваивается. Это также помогает избежать вечерних срывов и делает питание более сбалансированным.
Однако проблемы возникают, когда десерт становится ежедневным и чрезмерным. Вредно заменять им нормальную еду или использовать сладкое как способ борьбы со стрессом. Это может привести к потере контроля над питанием и перееданию.
Диетолог София Кованова в комментарии для 360.ru дала совет по избавлению от набранных за праздники килограммов. Она рекомендует начинать с щадящих упражнений и растяжки, а не с интенсивных тренировок.
Тем, кто хочет похудеть, но не готов отказаться от перекусов, может помочь попкорн. Об этом сообщил диетолог Дани Борхес, слова которого приводит «Царьград».
Он сослался на исследование Университета Скрантона, показавшее пользу цельного необработанного зерна. Попкорн способствует насыщению и снижает неконтролируемую тягу к еде, что помогает в контроле веса.