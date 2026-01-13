Нужно ли отказываться от десерта после еды: нутрициолог дал ответ

Отказ от десерта после еды не является обязательным для поддержания формы, если соблюдать разумные пределы. К такому выводу пришел тренер-нутрициолог Юрий Брабечан в беседе с «Газетой.Ru». По его мнению, сладкое не вредит, когда укладывается в суточную норму калорий и не заменяет основные приемы пищи.