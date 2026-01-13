Какой сегодня праздник: 14 января

А еще 14 января — Международный фестиваль бумажных змеев. В индийское зимнее небо сегодня взлетят бумажные змеи разных расцветок, размеров и форм — одно из главных воплощений мечты людей — полетов в небо. Международный фестиваль бумажных змеев проходит 14 января ежегодно на западе Индии в городе Ахмедабаде — в крупнейшем городе индийского штата Гуджарат (Gujarat). В это же время в Индии проводится фестиваль Макара Санкранти, или иначе Уттараян — фестиваль, воспевающий смену времен года и передвижение солнца в северное полушарие, а вместе с этим окончание зимы.