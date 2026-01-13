Какой сегодня праздник: 14 января

Что интересного произошло 14 января.
Старый Новый год по традиции отмечают в ночь на 14 января. Этот праздник появился из-за расхождения юлианского календаря (календаря «старого стиля») и григорианского. Расхождение календарей составляет 13 дней.
Сегодня свой профессиональный праздник — День создания трубопроводных войск России — отмечают все служащие этого рода войск. Трубопроводные войска относятся к специальным войскам (службам) Вооруженных сил России. Их задачей является обеспечение боевой деятельности видов и родов войск, которые выполняют специализированные функции.
В этот день отмечают Всемирный день логики. Этот международный праздник был основан по инициативе ЮНЕСКО и Международного совета по философии и гуманитарным наукам (CIPSH) и впервые официально отмечен в 2019 году.
В соседнем Узбекистане в этот день отмечают День защитников Родины.
А еще 14 января — Международный фестиваль бумажных змеев. В индийское зимнее небо сегодня взлетят бумажные змеи разных расцветок, размеров и форм — одно из главных воплощений мечты людей — полетов в небо. Международный фестиваль бумажных змеев проходит 14 января ежегодно на западе Индии в городе Ахмедабаде — в крупнейшем городе индийского штата Гуджарат (Gujarat). В это же время в Индии проводится фестиваль Макара Санкранти, или иначе Уттараян — фестиваль, воспевающий смену времен года и передвижение солнца в северное полушарие, а вместе с этим окончание зимы.
Исторические события 14 января в мире.
1700-й — Пётр I велел русским дворянам носить короткие европейские костюмы вместо старинной длинной одежды;
1814-й — в Киле подписаны мирные договоры, положившие конец Англо-датской войне 1807−1814 годов;
1914-й — впервые в мире применен конвейерный метод для сборки автомобилей;
1929-й — образована Московская область;
2005-й — космический зонд «Гюйгенс» совершил посадку на Титан;
2010-й — часы конца света переведены на одну минуту назад.
Исторические события 14 января в Казахстане.
1935-й — была организована Казахская государственная филармония. Первым художественным руководителем филармонии был Ахмет Жубанов — выдающийся ученый, композитор, автор многих созданных впоследствии произведений казахской музыки и интереснейших книг о народной казахской музыке;
1992-й — Кызылординскому педагогическому институту присвоено имя великого поэта и композитора древнетюркского народа Коркыт ата;
1992-й — был официально учрежден Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП);
1994-й — на базе Центрального государственного архива новейшей истории Республики Казахстан был создан Архив президента;
1998-й — в Минске одна из улиц названа именем казахского писателя Мухтара Ауэзова;
2013-й — впервые почетного звания Steinway Artist удостоена пианистка из Казахстана Хадиша Оналбаева. За все время существования Steinway Artists, т.е. с 1872 года лишь около 1600 самых лучших пианистов удостоены этого почетного звания. Казахстанка Хадиша Оналбаева стала 1601-й в этом списке.
Дни рождения знаменитостей 14 января в мире.
В 1827 году родился Пётр Семенов-Тян-Шанский — русский географ и общественный деятель, вице-председатель Русского географического общества;
в 1875 году родился Альберт Швайцер — немецкий и французский теолог, философ, гуманист, музыкант и врач, лауреат Нобелевской премии мира (1952);
в 1948 году родился Валерий Харламов — легендарный советский хоккеист, нападающий команды ЦСКА и сборной СССР. Двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976), восьмикратный чемпион мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1969);
в 1963 году родился Стивен Эндрю Содерберг — американский кинорежиссер, продюсер, сценарист, оператор и монтажер (фильмы «Бонни и Клайд», «Китайский квартал», «Три дня Кондора», «Телесеть», «Заражение»);
в 1963 году родилась Анна Самохина — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, певица.
в 1969 году родился Дэйв Грол — американский рок-музыкант, основатель группы Foo Fighters.
Кто родился 14 января в Казахстане.
В 1904 году родился Абильхан Кастеев — живописец, график, один из основателей казахского изобразительного искусства, народный художник Казахской ССР, лауреат Государственной премии имени Уалиханова.
День смерти знаменитостей 14 января в мире.
В 1932 году умер Юрий Ларин — российский экономист, литератор, политик, журналист.
в 1984 году умер Рэймонд Альберт Крок — американский ресторатор, создатель сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald’s;
в 1994 году умер Зино Давидофф — швейцарский промышленник, владелец всемирно известного бренда Davidoff;
в 2016 году умер Леонид Жаботинский — советский тяжелоатлет, многократный чемпион мира.
14 января в православном календаре.
Сегодня в православной церкви отмечается праздник обрезание Господне. Праздник посвящен событию обрезания младенца Иисуса. Он символизирует для христиан, что Иисус был человеком, а не бестелесным духом.
14 января — День ангела.
Сегодня День ангела празднуют Василий, Михаил и Николай.