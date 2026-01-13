Американская компания планирует построить гостиницу на Луне

Американская компания GRU Space планирует открыть первый отель на Луне к 2032 году. Уже в 2029 году она займется подготовкой выбранного участка на спутнике Земли для строительства. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Первая версия отеля будет выглядеть как надувная конструкция, которую привезут с Земли. Это временное жилище сможет принять всего четырех постояльцев на несколько дней. Позже роботы обнесут этот «надувной пузырь» более прочным внешним куполом, используя для строительства лунный грунт.
Дизайн этого второго, более капитального здания, вдохновлен Дворцом изящных искусств в Сан-Франциско, и он сможет вместить уже десять человек. Ночь в первой надувной версии будет стоить более 416 тысяч долларов, а во второй — свыше 83 тысяч долларов.
Помимо гостиницы, GRU Space планирует создать «первую американскую базу на Луне» с дорогами и складами. При этом долгосрочных планах компании также значится строительство инфраструктуры на Марсе, хотя запуск первых ракет туда ожидается не ранее 2030-х годов.
— Желающие могут уже сейчас забронировать место в лунной гостинице через сайт компании или по электронной почте, — следует из информации на сайт GRU Space.
Космический аппарат Луна-2 впервые в мире достиг поверхности Луны 14 сентября 1959 года. «Вечерняя Москва» узнала, как российские исследователи намереваются колонизировать спутник, когда это произойдет и зачем это человечеству.