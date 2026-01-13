Раскрыты аномалии во взаимодействиях бактерий и вирусов на борту МКС

В свою очередь, численность микробов существенным образом снизилась в первые часы жизни в невесомости даже при отсутствии вирусной угрозы, однако впоследствии популяции кишечной палочки восстановились и приобрели мутации, не характерные для культур тех же бактерий, которые выращивались Раманом и его коллегами на Земле. Эти перемены в структуре ДНК помогали бактериям выживать в условиях невесомости и при этом помогали им быстрее и точнее распознавать появление вируса внутри них.