Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заведующий музыкальной частью Театра кукол Образцова Шамшин умер в 51 год

В театре выразили искреннее и глубокое сожаление в связи с безвременной кончиной музыканта.

Источник: Аргументы и факты

Заведующий музыкальной частью Театра кукол имени С. В. Образцова (ГАЦТК) Николай Шамшин скончался на 52-м году жизни, сообщили в Telegram-канале театра.

«13 января скончался заведующий музыкальной частью нашего театра Николай Евгеньевич Шамшин», — говорится в некрологе.

В театре Шамшин назвали замечательным человеком, настоящим профессионалом, одаренный композитором и аранжировщиком и великолепным музыкантом. Коллеги отметили, что он виртуозно исполнял в оркестре театра партии бас-гитары и контрабаса, десятки кукольных героев оживали под его музыку, он также был вдохновенным композитором спектаклей и музыкантом множества проектов.

Причину смерти музыканта коллеги не назвали.

Отметим, в Театре кукол Шамшин служил с 2003 года.

Ранее в администрации Сочи сообщили о смерти альтиста и директора Сочинской камерной филармонии Сергея Цедрика, ему было 49 лет.