Заведующий музыкальной частью Театра кукол Образцова Шамшин умер в 51 год

В театре Шамшин назвали замечательным человеком, настоящим профессионалом, одаренный композитором и аранжировщиком и великолепным музыкантом. Коллеги отметили, что он виртуозно исполнял в оркестре театра партии бас-гитары и контрабаса, десятки кукольных героев оживали под его музыку, он также был вдохновенным композитором спектаклей и музыкантом множества проектов.