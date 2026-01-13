Заведующий музыкальной частью Театра кукол Образцова Шамшин умер в 51 год

Заведующий музыкальной частью Театра кукол имени С. В. Образцова (ГАЦТК) Николай Шамшин скончался на 52-м году жизни, сообщили в Telegram-канале театра.
«13 января скончался заведующий музыкальной частью нашего театра Николай Евгеньевич Шамшин», — говорится в некрологе.
В театре Шамшин назвали замечательным человеком, настоящим профессионалом, одаренный композитором и аранжировщиком и великолепным музыкантом. Коллеги отметили, что он виртуозно исполнял в оркестре театра партии бас-гитары и контрабаса, десятки кукольных героев оживали под его музыку, он также был вдохновенным композитором спектаклей и музыкантом множества проектов.
Причину смерти музыканта коллеги не назвали.
Отметим, в Театре кукол Шамшин служил с 2003 года.
Ранее в администрации Сочи сообщили о смерти альтиста и директора Сочинской камерной филармонии Сергея Цедрика, ему было 49 лет.