В Кургане из-за морозов отменили Рождественский фестиваль

В Кургане не будет Рождественского фестиваля и национального шествия из-за холодов.
В Кургане отменили Рождественский фестиваль, который должен был состояться 14 января на Центральной площади. Причиной тому стали сильные морозы. Об этом сообщает Курганский областной Дом народного творчества.
«В связи с низкой температурой воздуха Рождественский фестиваль “Новогодняя экспедиция по семейным традициям”, запланированный на 14 января на площади им. Ленина, отменен. Также отменяется “Национальное шествие”», — сообщает Дом народного творчества на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в Кургане состоялось шествие Снегурочек по главным улицам Кургана, несмотря на мороз. Зимние мероприятия проходят в рамках городской программы, включающей проект «Зима спортивная» с мастер-классами и лыжными прогулками, а также культурную программу с концертами и спектаклями для семейного отдыха.