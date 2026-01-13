Ричмонд
CBS: Возможное число погибших в ходе протестов в Иране может достигать 12 тысяч

В США сообщили о количестве погибших в ходе протестов в Иране.

Источник: Комсомольская правда

В результате протестов в Иране могли погибнуть свыше 12 тысяч человек. Об этом сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на собственные источники и активистов.

По словам источника, группа активистов работают над составлением якобы полного списка погибших в ходе протестов. Таким образом, на основе отчетов медицинских работников число погибших может составлять не менее 12 000, а то и 20 000 человек.

Ранее сайт KP.RU писал, в Иране несколько населенных пунктов охвачены протестами. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи недавно заявил, что ситуация взята под контроль. В Тегеране продолжают утверждать, что беспорядки вызваны давлением извне. Сообщалось, что в Иране задержали несколько ключевых фигур протестного движения в стране.