Трамп призвал граждан и союзников США срочно покидать Иран

Гражданам и союзникам Соединенных Штатов следует как можно быстрее уехать из Ирана на фоне продолжающихся демонстраций в стране. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в беседе с зарубежными журналистами.
Известно, что с начала января в иранском государстве не прекращаются всевозможные акции протеста, где его участники выступают против нынешней власти. Правительство по-прежнему пытается подавить эти мероприятия. На данную ситуацию обратил внимание глава Белого дома, отметив, что внимательно следит за развитием событий.
«Им следует покинуть страну», — коротко заявил Трамп, отвечая на вопрос СМИ, стоит ли американцам и партнерам США покидать территорию Ирана.
Ранее президент Штатов обратился напрямую к протестующим в Иране. Он призвал их не сдаваться и идти до конца. По его словам, они обязаны свергнуть всех неугодных представителей правительства. Также он добавил, что помощь к ним уже спешит.