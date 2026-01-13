Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп призвал граждан и союзников США срочно покидать Иран

Трамп пообщался со СМИ на тему протестов в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Гражданам и союзникам Соединенных Штатов следует как можно быстрее уехать из Ирана на фоне продолжающихся демонстраций в стране. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в беседе с зарубежными журналистами.

Известно, что с начала января в иранском государстве не прекращаются всевозможные акции протеста, где его участники выступают против нынешней власти. Правительство по-прежнему пытается подавить эти мероприятия. На данную ситуацию обратил внимание глава Белого дома, отметив, что внимательно следит за развитием событий.

«Им следует покинуть страну», — коротко заявил Трамп, отвечая на вопрос СМИ, стоит ли американцам и партнерам США покидать территорию Ирана.

Ранее президент Штатов обратился напрямую к протестующим в Иране. Он призвал их не сдаваться и идти до конца. По его словам, они обязаны свергнуть всех неугодных представителей правительства. Также он добавил, что помощь к ним уже спешит.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше