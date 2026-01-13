Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Государственная дума России во вторник, 13 января, приняла в первом чтении проект закона, которым предлагается провести эксперимент по продаже лекарственных препаратов в мобильных аптеках.
— Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркивал, что принятие законопроекта позволит повысить доступность для граждан, живущих в отдаленных населенных пунктах страны, — передает официальный сайт нижней палаты парламента.
Этот эксперимент продлится с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. Аптечные организации получат право продавать лекарства в розницу посредством мобильных аптечных пунктов. Такая форма торговли будет разрешена в сельских населенных пунктах, где нет привычных стационарных аптек.
При этом проект предусматривает ограничения на ассортимент в мобильных пунктах. Передвижные аптеки не смогут продавать препараты, содержащие наркотические или психотропные вещества, их прекурсоры, а также сильнодействующие соединения.
С 1 сентября российских фармацевтов начали штрафовать до 200 000 рублей, если они не предлагают покупателям дешевые аналоги при покупке дорогих лекарств.