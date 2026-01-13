В Сургутском районе начали готовить места для Крещенских купаний

Восемь купелей оборудуют в Сургутском районе к Крещению.
В Сургутском районе (ХМАО) началась подготовка мест для Крещенских купаний, которые пройдут 19 января на восьми площадках, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета. Специальные купели оборудуют как на территориях храмов, так и на водоемах.
«В Сургутском районе начинают подготовительные мероприятия по организации мест для Крещенских купаний. Для обеспечения комфорта и безопасности православных в местах массового посещения будут оборудованы специальные места для омовения с соблюдением санитарных норм и мер предосторожности, установят дополнительные пункты обогрева», — рассказали в районной мэрии.
Искусственные купели откроют на территории храма в честь святого мученика Трифона в сельском поселении Ульт-Ягун (ул. Зеленая, 1/1, с 10:00 до 20:00), храма в честь святого благоверного князя Александра Невского в поселке Солнечный (ул. Строителей, 1/1, с 10:30 до 23:00), храма в честь святых мучеников Флора и Лавра в деревне Сайгатина (ул. Центральная, 26, с 10:30 до 23:00). Также место будет оборудовано на территории храма Феодора Стратилата в поселке Федоровский (ул. Федорова, 8, с 11:30 до 23:00) и храма в честь Святителя Николая архиепископа в поселке Белый Яр (ул. Лесная, 8/4, с 17:00 до 21:00).
Купели на водоемах подготовят на реке Сортымка (координаты: 62.456350, 71.785748, время работы с 09:00 до 23:00), на протоке Тундринская Курья (61.226992, 72.06014, с 10:00 до 23:00), а также на реке Тром-Аган (62°09'34.0«с.ш., 73°36'19.7» в.д., с 11:00 до 15:00). Власти района подчеркивают, что все площадки для омовения будут организованы с учетом традиций празднования Крещения Господня и требований безопасности.
В Сургутском районе на весь период проведения праздничных мероприятий будет обеспечено круглосуточное дежурство сотрудников экстренных служб — медицинского персонала, спасателей и сотрудников полиции. В случае необходимости они окажут помощь гражданам и будут поддерживать общественный порядок в местах массового пребывания людей.
В Ханты-Мансийском автономном округе на праздник Крещения, который отмечается 19 января, прогнозируется относительно умеренное понижение температуры воздуха до минус 20−25 градусов. В Сургуте в этот день будет до минус 26 градусов.