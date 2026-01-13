В Сургутском районе начали готовить места для Крещенских купаний

Искусственные купели откроют на территории храма в честь святого мученика Трифона в сельском поселении Ульт-Ягун (ул. Зеленая, 1/1, с 10:00 до 20:00), храма в честь святого благоверного князя Александра Невского в поселке Солнечный (ул. Строителей, 1/1, с 10:30 до 23:00), храма в честь святых мучеников Флора и Лавра в деревне Сайгатина (ул. Центральная, 26, с 10:30 до 23:00). Также место будет оборудовано на территории храма Феодора Стратилата в поселке Федоровский (ул. Федорова, 8, с 11:30 до 23:00) и храма в честь Святителя Николая архиепископа в поселке Белый Яр (ул. Лесная, 8/4, с 17:00 до 21:00).