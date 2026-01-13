Генсек НАТО Рютте сменил цель Украины в конфликте с победы на выживание

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник, 13 января, назвал выживание главной целью Украины в военном противостоянии с Россией. При этом раньше во время выступлений он неоднократно говорил о том, что Киев должен победить Москву.
— Мы помогаем Украине, потому что ваша борьба — это наша борьба, вы должны выжить в этой войне, — передает слова главы военного блока YouTube-канал NATO News.
Рютте ранее назвал удар России ракетой «Орешник» по Львову попыткой принудить Североатлантический альянс отказаться от военной поддержки Украины. Он добавил, что сейчас помощь Киева со стороны военного блока «важна как никогда».
Министерство обороны России ранее сообщило, что удар гиперзвуковым ракетным комплексом «Орешник» по Львовской области вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.
Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал удар «Орешником» по Львовской области, назвав разрушения «ужасными». Он также заявил о поражении одного из объектов критической инфраструктуры.
По данным СМИ, глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили едва не оказался под ударом «Орешника» — по пути в Киев он находился недалеко от места удара этой ракетой.