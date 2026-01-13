Власти Ростова намерены изъять у горожан два дома со статусом ОКН и один обычный

Во всех случаях администрация изымает не только сами здания, но и земельные участки под ними. Причина — неисполнение собственниками требований о сносе или реконструкции в установленные сроки. Сейчас городским властям поручено оценить рыночную стоимость помещений и начать переговоры с владельцами о компенсации. Если соглашение достигнуто не будет, администрация обратится в суд для принудительного изъятия недвижимости в муниципальную собственность.