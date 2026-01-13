Власти Ростова намерены изъять у горожан два дома со статусом ОКН и один обычный

В Ростове городские власти начинают процедуру изъятия трех многоквартирных домов, признанных аварийными. Соответствующие постановления подписал глава города Александр Скрябин.
Решение касается трех зданий. На улице Шаумяна, 96, находится доходный дом Рувинского, памятник архитектуры 1907 года. Часть его фасада обрушилась еще в июле 2023 года. Дом признан аварийным и подлежит реконструкции. В переулке Университетском, 28, расположен еще один объект культурного наследия — доходный дом Красса 1911−1912 годов постройки, который также требует восстановления. Третий дом — на проспекте Михаила Нагибина, 41/1, — не является памятником, но признан аварийным и предназначен под снос.
Во всех случаях администрация изымает не только сами здания, но и земельные участки под ними. Причина — неисполнение собственниками требований о сносе или реконструкции в установленные сроки. Сейчас городским властям поручено оценить рыночную стоимость помещений и начать переговоры с владельцами о компенсации. Если соглашение достигнуто не будет, администрация обратится в суд для принудительного изъятия недвижимости в муниципальную собственность.
