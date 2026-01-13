Ричмонд
Необычный подарок школьника спас командира роты в зоне СВО

Питбайк, который десятиклассник Богдан Романович из Кургана передал для нужд специальной военной операции (СВО) на Украине в 2024 году, спас жизнь командира роты на передовой. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в пресс-службе администрации города.

В школу, где учится подросток, пришли ветераны и действующие военнослужащие. Один из них, боец с позывным «Гюмри», лично вручил школьнику благодарственное письмо и рассказал, что именно на его питбайке в 2025 году эвакуировали тяжело раненного командира роты с позывным «Добрый».

Транспортное средство позволило вывезти офицера с поля боя, но само сгорело.

— Хочу пожать твою руку, сказать огромное спасибо родителям за воспитание, школе, где ты учишься. Я целый год мечтал о том, чтобы увидеться с тобой, и сегодня такой случай представился, — сказал военный школьнику.

Одноклассники подростка отреагировали на эту новость аплодисментами, передает страница Кургана в соцсети «ВКонтакте».

29 января 2025 года российский боец из интернационального батальона «Пятнашка» с позывным «Гагра» рассказал, что смог выжить благодаря каске, которая ранее принадлежала батюшке, с прикрепленным с внутренней стороны крестиком.