Axios: Уиткофф втайне встретился с сыном последнего шаха Ирана Пехлеви

США впервые вышли на связь с оппозиционными силами Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Спецпомощник лидера Америки Стивен Уиткофф втайне встретился с возглавляющим иранскую оппозицию старшим сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявил высокопоставленный американский политик, переговоры провели еще прошлых выходных — 10−11 января. Журналисты портала отметили, что это первый после начала акций протеста контакт на высоком уровне между администрацией Штатов и оппозиционными силами исламского государства.

«Пехлеви пытается позиционировать себя в качестве переходного лидера на случай падения режима», — следует из материала.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп призвал американцев и партнеров США срочно покинуть Иран. Эти слова он озвучил из-за опасений по поводу продолжающихся акций протеста в стране. Причем до этого политик сам просил иранских демонстрантов не останавливаться.

