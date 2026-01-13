Все доступные билеты на «Евровидение» раскупили в течение часа после старта продаж, это рекорд, сказано на информационном портале песенного конкурса.
«Билеты на “Евровидение-2026 были распроданы за рекордное время — один час! Билеты на Гранд-финал “Евровидения-2026” были распроданы за 14 минут, а билеты на полуфиналы — за 20 минут. Все доступные билеты были распроданы в течение часа”, — говорится в публикации.
Это объяснили «необычайной популярностью конкурса и его непреходящей способностью объединять зрителей в период празднования 70-летия мероприятия».
Отметим, в 2026 году «Евровидение», которое отпразднует свой 70-летний юбилей, состоится в Вене в мае. До этого момента конкурс в городе проходил в 1967 и 2015 годах.
Ранее сообщалось, что Исландия отказалась участвовать в «Евровидении» из-за допуска Израиля.