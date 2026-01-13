Ричмонд
Терапевт рассказала, как связаны сон и болезнь Альцгеймера

Терапевт Кочеткова назвала бессонницу риском для развития Альцгеймера.

Источник: Комсомольская правда

Недостаточное количество сна негативно влияет на мозг, в том числе, повышая риски развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщила в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт Яна Кочеткова.

— Головной мозг является активным метаболическим органом, поэтому за целый день ему необходимо удалять продукты метаболизма. Если человек спит недостаточное количество времени, то накопление продуктов обмена может привести к болезни Альцгеймера, — объяснила врач.

По словам доктора, недостаток сна также повышает выработку гормона кортизола, что приводит к снижению активности иммунной системы и ухудшению борьбы с инфекциями.

Любопытно, что умеренное употребление кофе, напротив, на 20—30% снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, рассказал RT. Дело в том, что этот напиток позволяет поддерживать правильный обмен веществ в организме.