Трамп рассказал, какую цену на нефть хотели бы видеть в США

Соединенные Штаты Америки хотели бы видеть снижение цены на нефть на мировых рынках. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами.
«Мы сейчас находимся на отметке 58 долларов за баррель. Я бы хотел видеть 53 доллара за баррель», — сказал Трамп.
Ранее KP.RU писал, что Трамп и его администрация намерены установить контроль над венесуэльской нефтью, чтобы снизить на нее цену. Утверждается, что он сообщил своим советникам, что его усилия якобы помогут снизить цены на нефть до желаемого уровня в 50 долларов за баррель.
Также сообщалось, что Вашингтон намерен контролировать сбыт и денежные потоки в Венесуэле. При этом Штаты, как утверждается, якобы «не планируют воровать нефть у Каракаса».