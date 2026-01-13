Эксперт спрогнозировала среднюю ставку по ипотеке в 2026 году

— Основной ориентир — ключевая ставка Банка России. Согласно прогнозу ЦБ, к концу 2026 года она может снизиться до 12−13%. Это повлечет снижение ипотечных ставок. Средние ставки по рыночной ипотеке на новостройки составят 15% в 2026 году, а на вторичные квартиры — около 17%, — цитирует издание собеседницу.