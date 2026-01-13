Эксперт спрогнозировала среднюю ставку по ипотеке в 2026 году

Ставки по ипотеке будут снижаться в 2026 году как на новостройки, так и на вторичное жилье. Такой прогноз в разговоре с «Газетой.Ru» озвучила финансист Екатерина Сташкова.
— Основной ориентир — ключевая ставка Банка России. Согласно прогнозу ЦБ, к концу 2026 года она может снизиться до 12−13%. Это повлечет снижение ипотечных ставок. Средние ставки по рыночной ипотеке на новостройки составят 15% в 2026 году, а на вторичные квартиры — около 17%, — цитирует издание собеседницу.
По ее словам, благодаря снижению ставки объем выдачи ипотеки в наступившем году может вырасти на 20% по сравнению с прошлым годом. Ипотечные ставки в российских банках сейчас достигают 23%.
Тем временем в России предложили сделать ставку по семейной ипотеке дифференцированной, передает RT. Предполагается, что при рождении первого ребенка ставка по льготной ипотеке составит 10%, после второго — 6%, а после третьего — 4%.