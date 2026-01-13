Axios: Уиткофф провел секретные переговоры с сыном иранского шаха Пехлеви

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на прошедших выходных тайно встретился с Резой Пехлеви — сыном свергнутого в 1979 году иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви для обсуждения протестов в Иране. Об этом во вторник, 13 января, сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
— Уиткофф на выходных тайно встретился с бывшим наследным принцем Ирана Резой Пехлеви, чтобы обсудить протесты в Иране, — говорится в материале.
Эта встреча стала первым контактом администрации США и иранской оппозиции на высоком уровне с начала протестов, передает портал.
В тот же день президент США Дональд Трамп призвал протестующих иранцев захватывать государственные учреждения, «продолжая борьбу». Он добавил, что отменил все встречи с официальными лицами страны до тех пор, пока не прекратятся «бессмысленные убийства» участников митингов.
Кроме того, американский лидер объявил о введении 25-процентных пошлин на все государства, которые сотрудничают с Ираном. Позднее он отметил, что эвакуация американцев из Ирана была бы «хорошей идеей».