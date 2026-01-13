Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Уиткофф провел секретные переговоры с сыном иранского шаха Пехлеви

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на прошедших выходных тайно встретился с Резой Пехлеви — сыном свергнутого в 1979 году иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви для обсуждения протестов в Иране. Об этом во вторник, 13 января, сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на прошедших выходных тайно встретился с Резой Пехлеви — сыном свергнутого в 1979 году иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви для обсуждения протестов в Иране. Об этом во вторник, 13 января, сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

— Уиткофф на выходных тайно встретился с бывшим наследным принцем Ирана Резой Пехлеви, чтобы обсудить протесты в Иране, — говорится в материале.

Эта встреча стала первым контактом администрации США и иранской оппозиции на высоком уровне с начала протестов, передает портал.

В тот же день президент США Дональд Трамп призвал протестующих иранцев захватывать государственные учреждения, «продолжая борьбу». Он добавил, что отменил все встречи с официальными лицами страны до тех пор, пока не прекратятся «бессмысленные убийства» участников митингов.

Кроме того, американский лидер объявил о введении 25-процентных пошлин на все государства, которые сотрудничают с Ираном. Позднее он отметил, что эвакуация американцев из Ирана была бы «хорошей идеей».

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше