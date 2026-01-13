В Салехарде назвали дворы, которые в ближайшее время очистят от снега

Уборку снега во дворах согласовали с управляющей компанией.
В Салехарде на неделю вперед назвали дворы, где проведут расчистку снега. В списке адреса по улице Зои Космодемьянской, Арктической и Подшибякина. Об этом рассказал официальный telegram-канал Администрации города.
«Завтра в плане — очистка дворовой территории у домов № 5а, 7 на ул. Зои Космодемьянской. В конце недели будет очищен снег по адресам: ул. Арктическая, 4 и ул. Подшибякина, 15», — говорится в сообщении мэрии.
Также власти отчитались о завершении уборки снега во дворе дома № 69 на улице Зои Космодемьянской. В мэрии уточнили, что работы строятся по согласованному графику с участием управляющей компании и дорожных служб, чтобы не допускать разрыва во времени между расчисткой проезжей части и дворов.
Администрация Салехарда с начала зимнего сезона регулярно информирует горожан о местах работы снегоуборочной техники через официальный telegram-канал. Такой формат позволяет жителям заранее понимать, где в ближайшее время пройдет техника, и при необходимости убирать личный транспорт с внутридворовых проездов, чтобы не мешать расчистке.