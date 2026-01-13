Назван неочевидный фактор, повышающий риск развития рака груди

Частое употребление жирных продуктов способно увеличить риски развития онкологии, речь идет о раке груди. Об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» врач-онколог, маммолог Магомед Иманшапиев.
— Избыток насыщенных и транс-жиров может быть ассоциирован с повышением уровня эстрогенов. При его длительном избытке возрастает вероятность стимуляции клеточного деления в тканях молочной железы. Поэтому гормональный дисбаланс рассматривается как один из факторов риска развития рака груди, — пояснил специалист.
Медик добавил, что источниками таких жиров чаще всего становятся красное мясо, сливочное масло, фастфуд, жареные блюда, а также готовые соусы. Важно, что гормональные противозачаточные также средства могут незначительно повышать риск развития рака молочной железы, но этот риск остается низким, передает 360.ru.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что рак молочной железы — один из самых распространённых онкологических диагнозов у женщин. В группе риска — люди с лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.