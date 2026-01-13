Назван неочевидный фактор, повышающий риск развития рака груди

— Избыток насыщенных и транс-жиров может быть ассоциирован с повышением уровня эстрогенов. При его длительном избытке возрастает вероятность стимуляции клеточного деления в тканях молочной железы. Поэтому гормональный дисбаланс рассматривается как один из факторов риска развития рака груди, — пояснил специалист.