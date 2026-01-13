Ричмонд
Россиянам рассказали об основных схемах мошенников в наступившем году

Экономист Щербаченко: мошенники будут использовать фишинг и дипфейки в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В наступившем году мошенники будут чаще использовать дипфейки для того, чтобы обмануть доверчивых россиян. Также злоумышленники будут использовать фишинг, об этом предупредил в разговоре с изданием «Газета.Ru» экономист Петр Щербаченко.

— Одна из самых заметных тенденций этого года — использование дипфейков: сгенерированных аудио и видео, которые имитируют голос и внешность близкого человека или начальника. Такая подмена нужна, чтобы повысить доверие к сообщению, — объяснил специалист.

По его словам, фишинг также останется самым массовым инструментом преступников. Обычно людям обещают выигрыш или выплату, и они сами вводят данные карты и персональные сведения.

Тем временем RT передает, что пожилые граждане в современной цифровой среде остаются одной из самых уязвимых для мошенников групп. Ключевые риски связаны с телефонным и мессенджер-мошенничеством и поддельными банковскими приложениями.