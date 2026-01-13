Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач дала советы по безопасной адаптации после долгих каникул

Медэксперт Филева призвала россиян избегать переработок после праздников.

Источник: Комсомольская правда

Возвращение к работе после долгих каникул не должно быть резким — входить в привычный ритм необходимо постепенно и последовательно. Такой совет в разговоре с «РИАМО» озвучила врач Александра Филева.

— Чтобы смягчить неприятные последствия от резкого окончания отдыха, критически важно в первые рабочие дни снижать нагрузку, избегать дополнительного стресса в виде сверхурочной работы, — считает медик.

По ее словам, резкий контраст между длительным отдыхом и работой способствует развитию тревожности, панических атак и эмоциональному выгоранию.

Кстати, психологи также советуют посвятить первые дни после новогодних праздников определению приоритетов, неформальному общению с коллегами и организации рабочих процессов, передает телеканал «Царьград».

Также любителям спорта рекомендуют в этот период выбирать щадящие упражнения и растяжку, а не интенсивные тренировки, сообщил 360.ru.