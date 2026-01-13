Врач дала советы по безопасной адаптации после долгих каникул

Возвращение к работе после долгих каникул не должно быть резким — входить в привычный ритм необходимо постепенно и последовательно. Такой совет в разговоре с «РИАМО» озвучила врач Александра Филева.
— Чтобы смягчить неприятные последствия от резкого окончания отдыха, критически важно в первые рабочие дни снижать нагрузку, избегать дополнительного стресса в виде сверхурочной работы, — считает медик.
По ее словам, резкий контраст между длительным отдыхом и работой способствует развитию тревожности, панических атак и эмоциональному выгоранию.
Кстати, психологи также советуют посвятить первые дни после новогодних праздников определению приоритетов, неформальному общению с коллегами и организации рабочих процессов, передает телеканал «Царьград».
Также любителям спорта рекомендуют в этот период выбирать щадящие упражнения и растяжку, а не интенсивные тренировки, сообщил 360.ru.