Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЦУ Краснодара рассказали, почему спецтехника чистит снег с поднятым ковшом

«Бесконтактную» уборку снега прокомментировали власти Краснодара.

Источник: Комсомольская правда

Власти кубанской столицы рассказали, почему снегоуборочная техника ездит по городским улицам с поднятым ковшом, а не чистит снег. Как объяснили в МЦУ Краснодара, это не означает, что машины «катаются» по городу без пользы.

«Видим в соцсетях публикации о том, что снегоуборочная техника работает в “бесконтактном” режиме, с поднятым ковшом. На самом деле в таком режиме техника обрабатывает дороги песко-соляной смесью», — сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

В ведомстве заверили, что там, где необходимо, комбинированная техника убирает скопление снега отвалом, в других случаях — посыпает антигололедным материалом.

При этом действия коммунальных служб и властей Кубани подверглись жесткой критике краснодарцев. Горожане считают, что чиновники провалили испытание снегом.

Из-за снегопада и гололеда в Краснодарском крае был созван Оперативный штаб, участники которого займутся ликвидацией последствий непогоды.