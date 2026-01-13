В МЦУ Краснодара рассказали, почему спецтехника чистит снег с поднятым ковшом

Власти кубанской столицы рассказали, почему снегоуборочная техника ездит по городским улицам с поднятым ковшом, а не чистит снег. Как объяснили в МЦУ Краснодара, это не означает, что машины «катаются» по городу без пользы.
«Видим в соцсетях публикации о том, что снегоуборочная техника работает в “бесконтактном” режиме, с поднятым ковшом. На самом деле в таком режиме техника обрабатывает дороги песко-соляной смесью», — сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
В ведомстве заверили, что там, где необходимо, комбинированная техника убирает скопление снега отвалом, в других случаях — посыпает антигололедным материалом.
При этом действия коммунальных служб и властей Кубани подверглись жесткой критике краснодарцев. Горожане считают, что чиновники провалили испытание снегом.
Из-за снегопада и гололеда в Краснодарском крае был созван Оперативный штаб, участники которого займутся ликвидацией последствий непогоды.