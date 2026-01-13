Потеря SIM-карты может обернуться кошмаром: в чем главная опасность

Потеря SIM-карты грозит серьезными последствиями, включая потерю денег и доступа к личным данным. Об этом в интервью RT заявил киберэксперт Юрий Силаев.
Специалист пояснил, что мобильный номер стал ключом к цифровой жизни человека. Его утрата позволяет злоумышленникам обходить двухфакторную аутентификацию многих сервисов.
По словам Силаева, мошенники могут быстро захватить аккаунты в банковских приложениях, соцсетях и мессенджерах. После этого они получают доступ к финансам, переписке и личной информации.
«Злоумышленник может использовать ваш номер для авторизации в платёжных системах, привязанных к нему, или инициировать переводы, где подтверждение также приходит через смс. Кроме того, мошенники часто используют утерянную сим-карту для социальной инженерии. Они могут представляться вами перед вашими контактами в мессенджерах или социальных сетях, рассылая сообщения с просьбой срочно перевести деньги под вымышленным предлогом», — уточнил специалист.
Параллельно с этим участились случаи телефонного мошенничества. Как сообщает «Царьград» со ссылкой на материалы МВД, аферисты под видом заботы советуют гражданам снимать деньги со счетов.
Они убеждают людей хранить наличные дома для безопасности. Если в банке спросят о цели снятия, мошенники рекомендуют говорить о бытовых нуждах.
За время январских каникул россиянам поступило более 30 млн таких звонков. Эти данные 12 января привели аналитики, на которых ссылаются «Известия». Рекордное количество звонков — более 2,5 тысяч — получил житель Томска. Большинство атак, по данным экспертов, происходило в первой половине дня.