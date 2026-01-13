Потеря SIM-карты может обернуться кошмаром: в чем главная опасность

«Злоумышленник может использовать ваш номер для авторизации в платёжных системах, привязанных к нему, или инициировать переводы, где подтверждение также приходит через смс. Кроме того, мошенники часто используют утерянную сим-карту для социальной инженерии. Они могут представляться вами перед вашими контактами в мессенджерах или социальных сетях, рассылая сообщения с просьбой срочно перевести деньги под вымышленным предлогом», — уточнил специалист.