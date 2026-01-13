Трамп неожиданно стал рычать в микрофон на пресс-конференции в Белом доме

2 января Трамп рассказал, что прошел медицинское обследование, а также в третий раз успешно сдал тест на когнитивные способности. В связи с этим глава Белого дома выразил мнение, что всех кандидатов на пост президента или вице-президента США нужно обязать проходить соответствующую проверку. По его словам, великой страной не должны управлять «глупые или некомпетентные люди».