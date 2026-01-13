Ричмонд
Трамп неожиданно стал рычать в микрофон на пресс-конференции в Белом доме

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме во вторник, 13 января, снова стал строить гримасы и рычать в микрофон перед камерами.

После этого он улыбнулся и продолжил выступление, передает Telegram-канал «Clash Report».

Похожий случай произошел 6 января — глава Белого дома внезапно начал издавать странные звуки и корчиться перед камерой, выступая перед представителями Республиканской партии.

1 января в СМИ появились сообщения о том, что Дональд Трамп скрывает физические признаки старения и возможные недомогания, используя косметику для маскировки синяков на руках. По данным журналистов, советники американского лидера стали чаще замечать внешние проявления его возраста, но его лечащий врач Шон Барбабелла заявил, что Трамп находится в «исключительном здравии» и в полной мере способен исполнять свои обязанности.

2 января Трамп рассказал, что прошел медицинское обследование, а также в третий раз успешно сдал тест на когнитивные способности. В связи с этим глава Белого дома выразил мнение, что всех кандидатов на пост президента или вице-президента США нужно обязать проходить соответствующую проверку. По его словам, великой страной не должны управлять «глупые или некомпетентные люди».

